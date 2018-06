L'Infiorata Storica di Roma in occasione della Festa dei Santi Pietro e Paolo; Luca Barbarossa in concerto all'Auditorium Parco della Musica; le tre serate a Cinecittà World dedicate al Campionato Italiano dei Fuochi d'Artificio; i Negramaro con il loro "Amore che Torni Tour 2018" allo Stadio Olimpico: l'apertura della nuova edizione del Porta di Roma Live con il talento e l'ironia di Max Giusti. Queste le nostre proposte per trascorrere quest'ultimo ponte di giugno nella Capitale in modo divertente ed emozionante.

Venerdì 29 giugno

Infiorata Storica di Roma

Torna, in occasione della Festa dei patroni di Roma, la tradizionale manifestazione gratuita organizzata dalla Pro Loco della città. Lungo via della Conciliazione e in Piazza Pio XII oltre mille maestri fiorai, provenienti non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, allestiranno i quadri floreali dell’Infiorata Romana, evento che ormai può vantare oltre 400 anni di storia.

Luca Barbarossa all'Auditorium Parco della Musica

Si conclude con questo concerto il suo tour teatrale "Roma è de tutti". Oltre al suo repertorio storico, il cantante presenterà il suo ultimo lavoro discografico in romano che racconta storie quotidiane e universali. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 17 euro.

Sabato 30 giugno

Campionato Italiano dei Fuochi d'Artificio a Cinecittà World

Questa prima edizione dell'avvincente sfida tra i migliori maestri pirotecnici nostrani si preannuncia già come un appuntamento irrinunciabile per tutte le famiglie e gli appassionati, che potranno godere per l'occasione anche delle splendide attrazioni del Parco Divertimenti. Biglietto speciale al prezzo di 10 euro a partire dalle ore 19:00, inizio dello spettacolo pirotecnico alle ore 22:30.

Negramaro allo Stadio Olimpico

Grande serata per i fans della band grazie alla tappa capitolina del tour "Amore che Torni". Un live potente ed unico che segna l'attesissimo ritorno sul palco del gruppo salentino, dopo la precedente serie di concerti sold out "La Rivoluzione Sta Arrivando". Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 36,80 euro.

Domenica 1° luglio

Max Giusti al Porta di Roma Live

Apertura con il botto per questa edizione dell'evento estivo organizzato nella Galleria Commerciale. Protagonista infatti sarà il poliedrico artista romano che con la sua inconfondibile simpatia guiderà il pubblico in un susseguirsi di monologhi ed aneddoti; un vero e proprio viaggio comico in compagnia di una guida d'eccezione. Appuntamento alle 21:00, ingresso gratuito.