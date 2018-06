Tre serate indimenticabili in occasione del ponte festivo capitolino di Ss. Pietro e Paolo, dal 28 al 30 giugno, a Cinecittà Word: arriva infatti "Stelle di Fuoco", il Campionato Italiano Fuochi d'Artificio da Oscar. Questa prima edizione dell'avvincente sfida tra i migliori maestri pirotecnici nostrani si preannuncia già come un appuntamento irrinunciabile per tutte le famiglie e gli appassionati, che potranno godere per l'occasione anche delle splendide attrazioni del Parco Divertimenti e vivere la "Zombie Esperience" prima di assistere alla competizione. Biglietto speciale al prezzo di 10 euro a partire dalle ore 19:00, inizio dello spettacolo pirotecnico alle ore 22:30.

Nel segno del fuoco. La magica unione di arte e tecnologia sarà in grado di regalare a tutti i visitatori uno show dal grande impatto emozionale. Postazioni di lancio sincronizzate, partenze simultanee radiocomandate, musica d'impatto, migliaia di colpi e fantastiche coreografie di luci e colori che culmineranno in un finale che lascerà a bocca aperta; il tutto orchestrato da sei aziende pirotecniche italiane in gara per conquistare l'ambito trofeo. A decretare il vincitore ci penseranno una giuria tecnica ed una popolare composta da tutti gli ospiti del Parco; questi ultimi esprimeranno la loro preferenza tramite l'invio di un messaggio al numero dedicato. Ad aprire la sfida saranno giovedì 28 "Di Matteo Fireworks event" di Napoli e "Raffaele Pyrotech"di Roma; a seguire venerdì 29 toccherà a "Fireworks Lieto Carmine" del capoluogo partenopeo ed a "Chiarappa Fireworks Team" di Foggia, mentre nella serata conclusiva di sabato 30 gareggeranno "L'artificiosa Fratelli Di Candia" di Salerno e la "Nanna Fireworks" di Pisa.

Come raggiungere Cinecittà World. Situato in via di Castel Romano 200, il Parco Divertimenti del Cinema e della Tv è facilmente raggiungibile nei seguenti modi: in auto, dal Grande Raccordo Anulare prendendo l'uscita 26 "Pontina"; con il servizio navetta, il cui biglietto è acquistabile online al prezzo di €10 o direttamente a bordo della navetta al prezzo di 12€. Partenza dal parcheggio bus di viale Luigi Einaudi, nei pressi della Stazione Termini; con gli autobus regionali Cotral, i cui orari sono consultabili sul sito ufficiale.