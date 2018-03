Klimt Experience al Complesso Monumentale di San Giovanni Addolorata; Gianni Morandi in concerto al Palalottomatica con il tour "D'amore d'autore"; lo spettacolo "Lolite: la storia delle baby squillo" in scena al Teatro Tor Bella Monaco; il suggestivo tour per il centro storico di Roma in compagnia delle "statue parlanti"; dolcezza e gusto in piazza re di Roma con la "Festa del cioccolato". Queste le nostre proposte per trascorrere questo fine settimana nella Capitale in modo piacevole ed anche goloso.

Venerdì 9 marzo

Klimt Experience al Complesso Monumentale di San Giovanni Addolorata

Dopo i successi di pubblico e critica raccolti a Firenze, Milano e Caserta, la mostra approda fino al 10 giugno nella scenografica cornice della Sala delle Donne. Un'occasione imperdibile per entrare letteralmente nelle opere del grande artista austriaco attraverso un format innovativo e multimediale, assolutamente affascinante e coinvolgente. Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. Costo del biglietto: 13 euro.

Sabato 10 marzo

Gianni Morandi in concerto al Palalottomatica

Un'occasione da non farsi scappare per tutti i fans dell'eterno ragazzo della musica: arriva infatti a Roma alle ore 21:00 il tour 2018 che prende il nome dal suo 40° album di inediti, "D'amore d'autore". Una ricca scaletta, tra grandi successi del suo repertorio e nuovi brani, per una serata in cui a farla da padrone saranno l'intensa interpretazione e l'energia del cantante emiliano. Biglietti a partire da 30 euro.

"Lolite: la storia delle baby squillo" al Teatro Tor Bella Monaca

In scena fino al 11 marzo le vicende di studentesse minorenni che si prostituiscono per ottenere cellulari, vestiti, accessori alla moda. E dei loro clienti, spesso sui cinquant'anni, che non si fanno scrupoli ad andare con ragazzine che potrebbero avere l'età di una loro figlia. Un affresco grottesco, che trae spunto dalle vicende reali che hanno scosso il quartiere Parioli. Orari dello spettacolo: sabato ore 21:00; domenica ore 17:30. Costo del biglietto: 10 euro.

Domenica 11 marzo

Passeggiata con le "statue parlanti"

Una visita nel cuore del Campo Marzio, tra Piazza del Campidoglio e Piazza Navona, attraverso storie, leggende e curiosità. A fare da guida sarà il sarcasmo di Pasquino e delle altre sculture attraverso le quali, fin dal XVI secolo, il popolo manifestava il proprio dissenso contro gli abusi del potere papale: la leggiadra Madama Lucrezia, l'elegante Marforio, l'impettito Abate Luigi e l'umile Facchino. Appuntamento: ore 15:30 alla base della scalinata di Piazza del Campidoglio. Costo della visita: 9 euro. Prenotazione obbligatoria a emanuela.sarracino@gmail.com.

La "Festa del cioccolato" a piazza Re di Roma

Un vero e proprio villaggio dedicato ai più golosi. Ottimo cioccolato artigianale, fondente, al latte, aromatizzato, piccante, salato e dalle forme più variegate, come borse, scarpe e smartphone: ce ne sarà davvero per tutti i palati! Aperto dalle ore 10:00, accoglierà tutti i visitatori tra gli stand dei Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia organizzati per ricreare delle autentiche boutique del gusto.