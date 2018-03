Dopo i successi di pubblico e critica raccolti a Firenze, Milano e Caserta, Klimt Experience approda fino al 10 giugno nella scenografica cornice della Sala delle Donne presso il Complesso Monumentale di San Giovanni Addolorata, gioiello dell’architettura romana della seconda metà del XVII secolo. Un'occasione imperdibile per entrare letteralmente nelle opere del grande artista austriaco attraverso una rappresentazione multimediale affascinante e coinvolgente. Orari: tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. Costo del biglietto: 13 euro.

Un artista da scoprire e da raccontare

Una mostra che è un vero e proprio trionfo dell'arte, un tributo al grande maestro viennese che cade giusto a cento anni dalla sua morte. Fondatore della Secessione Viennese, coltivò insieme ad altri suoi contemporanei il mito del bello e della creatività; le sue opere come "Il Bacio", "L’Albero della vita", "Giuditta" sono ormai entrate a far parte della cultura popolare. Obiettivo dell'esposizione è quello di affascinare il pubblico di ogni età, spingendolo ad approfondire la conoscenza dell'uomo dietro il pittore e a comprendere al meglio la sua cifra stilistica. Un format del tutto innovativo che si snoda attraverso un itinerario di circa 85 minuti comprendente: la Sala Immersiva, con maxi schermi ad altissima definizione dove saranno proiettate le opere selezionate dallo storico dell'arte Sergio Risaliti; le suggestioni iconiche e le pillole biografiche trasmesse dagli oltre venti monitor della Sala Visual; il magico mix di segni e figure che si susseguono su pareti, pavimento e soffitto della Sala degli Specchi; l'esposizione degli abiti riprodotti interpretando i disegni e le textures creati proprio da Klimt.

Come raggiungere il Complesso Monumentale di San Giovanni Addolorata

Situato in piazza San Giovanni in Laterano 74, è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea A fermata S. Giovanni; in autobus linee 81-85-673 e 714.