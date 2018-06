Il Gladiatore, il film che ha appassionato diverse generazioni, in un'inedita versione al Circo Massimo; i vip in veste di pittori per sostenere la lotta all'HIV nella mostra "Arte e AIDS" a Palazzo Dora Phamphilj; Nimbus, la manifestazione dedicata all'arte, all'editoria, ai fumetti ed all'artigianato al Monk Club; Patti Smith in concerto all'Auditorium Parco della Musica; Monteverde Nuovo in festa con "Arriva l'Estate". Queste le nostre proposte per trascorrere questo fine settimana nella Capitale nel migliore dei modi.

Venerdì 8 giugno

"Il Gladiatore in concerto" al Circo Massimo

E' uno dei film più acclamati dalla critica negli ultimi anni ed adesso si prepara a conquistare il pubblico in una veste completamente inedita. Fino a sabato 9 infatti, nella meravigliosa cornice del Circo Massimo, una formazione di 200 musicisti e coristi dell’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Justin Freer con la partecipazione straordinaria della cantante Lisa Gerrard, eseguirà dal vivo l’indimenticabile colonna sonora in sincrono con la pellicola premio Oscar di Ridley Scott proiettata su uno schermo HD di oltre 20 metro. Inizio ore 21:00, biglietti a partire da 45 euro.

Sabato 9 giugno

La mostra "Arte e AIDS" al Palazzo Doria Pamphilj

L’iniziativa benefica coinvolge numerose celebrities dello spettacolo, della moda e della cultura nella realizzazione di un lavoro creativo da trasformare in uno strumento di raccolta fondi; grazie ad un vero e proprio kit da pittura completo di tela, colori, pennelli e tavolozza, artisti e personalità daranno vita a delle opere che saranno esposte fino al 14 giugno. Tra i vip coinvolti figurano tra gli altri Alessandro Preziosi, Patty Pravo, Filippo Magnini, Paolo Sorrentino, Ornella Muti e Ferzan Ozpetek.

Domenica 10 giugno

Nimbus al Monk Club

Una piacevole giornata per immergersi nel mondo di questa mostra mercato di editoria, fumetti, arte, artigianato ed illustrazioni. Un ambiente distensivo e sognante esteticamente ispirato all'ambiente fieristico di fine Novecento, arricchito da mappamondi, mongolfiere e nuvole, in cui vivere appassionati workshop ed incontri con gli autori, degustando leccornie tipiche di un luna park e godendo di strabilianti performance di magia. Orario di apertura: dalle 17:00 alle 2:00. Ingresso a partecipazione libera.

Patti Smith in concerto all'Auditorium Parco della Musica

In occasione del Roma Summer Fest, la sacerdotessa del rock regalerà alla capitale uno straordinario live. Un rapporto speciale quello della cantante con l'Italia che quest'anno l'ha vista protagonista inoltre della personale mostra fotografica "Higher Learning" e di una laurea ad honorem in Lettere classiche e moderne presso l'Università degli Studi di Parma. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 26,50 euro.

"Arriva l'Estate" a Monteverde Nuovo

Una giornata intera da trascorrere all'aria aperta, una festa perfetta per tutta la famiglia grazie alle tante attività in programma: laboratori creativi, giochi, musica, sport ed angoli dedicati ad artigiani, produttori agricoli, vivai, goloso street food e birra artigianale. L'appuntamento è in largo Alessandrina Ravizza, dalle ore 10:00 alle ore 21:00. Ingresso libero.