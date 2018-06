Una domenica di inizio estate quella del 10 giugno ideale per immergersi nel mondo di Nimbus, la mostra mercato di editoria, fumetti, arte, artigianato ed illustrazioni. Un ambiente distensivo e sognante esteticamente ispirato all'ambiente fieristico di fine Novecento, arricchito da mappamondi, mongolfiere e nuvole, in cui vivere appassionati workshop ed incontri con gli autori, degustando leccornie tipiche di un luna park e godendo di strabilianti performance di magia. Orario di apertura: dalle 17:00 alle 2:00. Ingresso a partecipazione libera.

Il programma dell'evento. La giornata prevede un ricco calendario di appuntamenti quali: gli incontri con gli autori, che vedrà la partecipazione di Alessia Spataro, Giulia Argnani, Barbara Oizmud e Frad, protagonisti non solo del classico firmacopie ma anche di partite a biliardino e di piacevoli chiacchiere con tutti gli ospiti; esposizioni di fantastici lavori proposti da innovativi artisti quali Uovo alla Pop, PiùLuce, Libreria Tuba Bazar, Effimero creativity lab e molti altri ancora; degustazioni delle golosità caratteristiche del luna park, pop corn, gelati, fruit mix; workshop per bambini e adulti con le scrittrici Giulia Caminito, autrice di "Amalia Earhart e la vita tra le nuvole" incentrato su una delle più note aviatrici della storia, e Laura Fidaleo, realizzatrice di un laboratorio didattico su come si costruisce un racconto; la mostra a cura di Bande de Femmes "Festival di Fumetti e Illustrazioni. Esposizione delle tavole del laboratorio fare rivista”; photo corner dedicato ai selfie tra le nuvole; magica performance di Matteo Gizzi tra sfere trasparenti e tavoli fluttuanti; dj set firmati da Madame Tutù e DandywOlly.

Come raggiungere il Monk Club. Situato in via Giuseppe Mirri 35, il locale è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee 409 e 545; in metro, linea B fermata Tiburtina.