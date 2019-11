È Giuseppe Sinibaldi l'operaio di sessantatré anni morto ieri, sabato 9 novembre, nella discarica di Colle Fagiolara a Colleferro. L'uomo, residente in zona, era molto conosciuto in città ed era prossimo alla pensione. Il primo cittadino, Pierluigi Sanna, ha indetto il lutto cittadino per la giornata di domani, lunedì 11 novembre. "Il sindaco e l'amministrazione comunale esprimono sincere condoglianze alla famiglia della vittima della tragedia avvenuta in discarica. Appresa la terribile notizia della sua scomparsa, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, in attesa dei funerali. Tantissimi i messaggi di cordoglio comparsi su Facebook, chi lo conosceva lo ricorda come un uomo "giusto" che si faceva volere bene dalle persone che gli stavano intorno.

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri nella discarica del Comune a Sud di Roma gestita da Lazio Ambiente, la cui chiusura è prevista per dicembre. Secondo le informazioni apprese l'operaio è stato investito da un camion autocompattatore ed è finito tra i rifiuti. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha tentato di soccorrerlo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. L'uomo lascia i suoi figli, che anni fa avevano già perso la madre.

Valeriani: "Maggiore sicurezza sul lavoro"

L'assessore ai Rifiuti della Regione Lazio Massimiliano Valeriani in una nota ha espresso "cordoglio e vicinanza alla famiglia dell'operaio morto", aggiungendo che di fronte alla tragedia "l'unica risposta possibile è quella di fare ancora di più per garantire le necessarie condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro". Una delle prime persone a recarsi sul luogo dell'infortunio mortale all'operaio è stata la presidente della commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio Eleonora Mattia, che si è unita al cordoglio per la famiglia della vittima.