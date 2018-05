Un grave incidente è avvenuto oggi – mercoledì 30 maggio – nei pressi della stazione di Santa Severa, comune del litorale nord di Roma. Erano circa le 10.00 quando in treno di passaggio ha travolto un ragazzo, a cui identità è ancora ignota, che si trovava per ragioni da chiarire sui binari. Inutili i tentativi del conducente del convoglio ferroviario di frenare: l'Intercity ha investito il giovane che stava attraversando non lasciandogli scampo.

Sul posto la Polizia ferroviaria e i carabinieri della stazione di Civitavecchia. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo investito. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo sull'incidente per accertare la dinamica dei fatti ed appurare eventuali responsabilità. Inevitabili i disagi alla circolazione, con forti rallentamenti e i passeggeri costretti a scendere a Ladispoli e a proseguire il viaggio verso Civitavecchia a bordo di una navetta.