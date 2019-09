in foto: Foto di repertorio

Terribile incidente all'alba di oggi a Genzano: una donna di 48 anni ha perso infatti il controllo della propria vettura ed ha finito con lo schiantarsi contro altre quattro automobili in sosta, prima di concludere la carambola ribaltandosi con il proprio veicolo. La donna è ora ricoverata in ospedale, ma non è in pericolo di vita nonostante le subite riportate nell'impatto. Sul posto le forze dell'ordine della polizia stradale di Albano Laziale, per i rilievi del caso, oltre ai sanitari del 118 e gli agenti del commissariato di Genzano. Gravi i danni, invece, riportati dalle auto coinvolte, in gran parte semi-distrutte.

Dalle prime ricostruzioni, ì'incidente sarebbe avvenuto attorno alle 4.30 di questa mattina, sul corso Gramsci a Genzano. La donna, 48 anni, si trovava al volante di una Rav 4 Toyota, quando ha improvvisamente perso il controllo della vettura. A quel punto, ha centrato quattro automobili in sosta: una Smart, una Lancia Y, una Multipla ed una Skoda. Quindi, dopo il multiplo impatto, l'automobile ha finito con il ribaltarsi su sua stessa, ferendo la donna alla guida che è rimasta l'unica persona coinvolta visto che in quel momento non vi erano passanti o altri automobilisti. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata portata in condizioni serie al pronto soccorso del nuovo ospedale dei Castelli, dove non è in pericolo di vita. Disposti per lei anche alcoltest e test anti-droga, mentre sono in corso i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente in conseguenza del quale su via Gramsci stamane è stato anche istituito un senso unico alternato tra le 5 e le 8.30 da parte delle forze dell'ordine.