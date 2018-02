in foto: Paolo Gentiloni

Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, tende la mano alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Da una parte ammette che la Capitale ha bisogno di ‘una legge di sistema', dall'altra sostiene il metodo del ‘Tavolo su Roma' promosso dal ministero dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. E anche dalla prima cittadina arrivano parole di distensione dopo le polemiche delle scorse settimane proprio con il ministro Calenda. "Fa piacere che finalmente si riconosca la necessità di una legge speciale per Roma Capitale. In primis, si tratta di realizzare i decreti attuativi della legge del 2010 ormai fermi da anni. Questa dovrebbe essere una delle priorità del Governo per dare slancio alla crescita del Paese e dare alla Capitale poteri analoghi a quelli di Parigi, Londra o Berlino", ha detto Raggi. "Quanto alla opportunità di un tavolo per la città, non ci siamo mai alzati e ci saremo anche dopo il 4 marzo. Riteniamo che il confronto sia sempre produttivo", ha ammesso la sindaca.

Gentiloni: "Giusto il ‘Tavolo su Roma' di Calenda"

Secondo Gentiloni, intervenuto nel corso di un evento elettorale a Roma, "il metodo promosso dal ministero dello Sviluppo è quello giusto, occorre superare le polemiche e insistere. È un metodo che rivendico e dobbiamo insistere senza farci distrarre da polemiche e atteggiamenti di rifiuto". Il ‘Tavolo' è stato lanciato da Calenda proprio per tentare la strada del dialogo con l'amministrazione capitolina allo scopo di risollevare le sorti economiche della Capitale, ma le polemiche tra la sindaca e il titolare del MISE non sono certo mancate. Alle accuse di Calenda sulla diserzione del Tavolo da parte della sindaca, ‘Arrogante e incompetente', ‘turista per caso', Raggi ha sempre risposto che le mosse del governo erano in realtà mere ‘promesse elettorali' che non saranno mai mantenute.