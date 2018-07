Dal 5 al 15 luglio torna l'edizione 2018 della Festa dell'Altra Estate, dieci giorni di eventi gratuiti all'interno del Parco Cavallo Pazzo (via Magnaghi 14), organizzati da Casetta Rossa nel cuore della Garbatella. L'appuntamento è arrivato ormai alla sua sedicesima edizione. Cinema, teatro, musica e incontri all'aria aperta (qui il programma completo), per una formula che coniuga dibattito sull'attualità e divertimento, come sempre con un'attenzione particolare ai più piccoli. “Si parte giovedì 5 luglio con il brindisi di apertura – si legge in una nota – che vede la partecipazione della band romana ‘Quinto Quarto’ e in serata lo spettacolo di Ivan Talarico ‘Il mio occhio destro ha un aspetto sinistro’. Seguono giorni di laboratori per adulti e bambini, aperitivi in musica, dibattiti, film e concerti. Tra gli incontri si segnalano: il 9 luglio la presentazione del rapporto ‘Magna Roma: perché nel comune agricolo più grande d'Italia i mercati rionali stanno morendo’ in collaborazione con Terra! Onlus, 10 luglio il dibattito ‘mutualismo sociale e governo del territorio' sulle esperienze di mutualismo e le nuove forme di cooperazione dal basso che vede".

Diverse poi le presentazioni di libri, tra cui ‘Federico’ di Fabio Anselmo, che sarà insieme a Ilaria Cucchi; ‘L’arminuta’ di Donatella Di Pietrantonio e ‘Gli arcanoidi’ di Maicol e Mirco. Quanto alla musica si esibiranno, tra i vari, Emilio Stella, Massimo Giangrande e il poliedrico Piji. Spazio agli spettacoli con ‘Best off’ di Claudio Morici, ‘Gola’ di Valerio Aprea, ‘Mala'ndrine. Anche i re magi sono della ‘Ndrangheta’ di Francesco Forgione. Il 13 luglio, il palco della Casetta Rossa ospiterà il Roma Creative Contest di Image Hunters.

“Una festa di tutti e per tutti che da ormai 16 anni è diventata un appuntamento fisso dell’estate romana – commentano gli organizzatori – un appuntamento che conclude al meglio la stagione di attività culturali e sociali della Casetta Rossa. Dalle presentazioni di libri, alle attività volte all’integrazione e all’accoglienza (tra cui spicca il Pasto Sospeso), la Casetta Rossa lavora quotidianamente per promuovere cultura e solidarietà. La Festa dell’altra estate vuole essere anche un momento di allegria, di riflessione su tematiche rilevanti e di condivisione con tutti coloro che per un intero anno hanno attraversato la Casetta Rossa”.