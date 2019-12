in foto: Gaia, una delle due amiche morte nell’incidente di Ponte Milvio

Diversi mazzi di fiori sono stati lasciati su Corso Francia, a Roma, per ricordare Gaia e Camilla, le due 16enni travolte e uccise nella notte da un'automobile guidata da Pietro Genovese, 20enne figlio del Paolo. Gaia e Camilla sono state investite all'altezza dell'incrocio con via Flaminia Vecchia e con la rampa di accesso all'Olimpica. Probabilmente stavano andando a Ponte Milvio. Per il momento il procuratore aggiunto Nunzia D'Elia sta coordinando le indagini per omicidio stradale condotte dagli uomini del gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale. "Erano mie amiche, venivano in classe mia, al terzo liceo Classico al De Santis. Non sapevo nulla, ieri non sono uscito e questa mattina ho saputo della tragedia. Ieri era la prima serata di vacanza vera. Gaia faceva sport, giocava a pallavolo, erano due bravissime ragazze. Le mie amiche abitavano a collina Fleming e tornavano a casa dopo aver passato la serata in giro. Qui a Corso Francia corrono tutti e spesso passano col semaforo rosso", ha raccontato all'agenzia Agi un compagno di classe delle due ragazze. "Doveva investire me. Non è giusto", avrebbe detto tra le lacrime una delle due mamme.

"Abbiamo sentito un gran boato e siamo usciti dal locale. Pensavo a un tamponamento, poi ho visto le ragazze a terra. Penso siano state sbalzate per diversi metri. Non pioveva in quel momento, è stata una scena terribile. Quando sono arrivato erano ferme diverse auto, ma l'investitore non l'ho visto. Sull'asfalto abbiamo trovato una targa di una macchina che abbiamo consegnato alla polizia. Poi abbiamo accolto i genitori delle ragazze nel nostro locale, erano sconvolti", ha raccontato il gestore di un locale che si trova vicino al luogo della tragedia. Un residente ha invece ipotizzato che le due volessero "scavalcare i guard rail" e ha dichiarato all'agenzia Ansa che i corpi delle ragazze "erano distanti qualche metro tra loro e lontani dalle strisce".

Raggi: "Inaccettabile morire così"

"Profondo dolore per la tragica morte di due ragazze, investite questa notte in Corso Francia. Roma si stringe alle famiglie colpite da questa tragedia. E' inaccettabile morire così. Aspettiamo che si faccia chiarezza ma guidare in modo responsabile è un dovere", ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.