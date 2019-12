Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli sono morte sul colpo con il cranio sfondato a causa dell'impatto violentissimo con il suv guidato da Pietro Genovese. Sul corpo avevano altre fratture, ma non sono stati trovati segni che facciano supporre un trascinamento e un investimento successivo da parte di altre automobili. Questi i primi risultati dell'autopsia svolta oggi sul corpo delle giovani vittime dell'incidente avvenuto la scorsa notte lungo corso Francia, zona Ponte Milvio.

Il papà di Gaia: "Senza di lei che ragione ho di vivere ancora?"

Edward Von Freymann, papà di Gaia, è stato vittima a sua volta di un drammatico incidente stradale mentre era in sella alla sua motocicletta. Da otto anni è costretto a vivere sulla sedia a rotelle. "Mi ha detto proprio questo: ‘Tutti gli sforzi che ho fatto per sopravvivere a questa situazione li ho fatti perché avevo Gaia. Oggi non ho più Gaia e mi viene da chiedermi che ragione ho di vivere ancora", ha raccontato a Fanpage.it l'avvocato di Von Freymann, Giovanni Maria Giaquinto.

Continuano le indagini

Oggi, ha dichiarato ancora l'avvocato, è stato dato incarico a un medico legale di accertare le cause della morte di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli, travolte dal suv guidato da Pietro Genovese, 20 anni, figlio del noto regista Paolo. Il papà di Gaia, Edward, ha voluto affiancare al perito un suo medico legale di fiducia. L'accertamento è in corso e a breve verranno resi noti i risultati. In particolare, spiega l'avvocato Giaquinto, dovrà verificare "se oltre alle lesioni da urto ci siano anche lesioni da sovrastamento, perché l'ipotesi più accreditata, che mi ha confermato anche il pm, è che i corpi delle due ragazze, dopo il primo impatto con l'autovettura di Genovese, siano stati calpestati da almeno altre due macchine. Il primo impatto, comunque, è stato violentissimo e basta vedere la foto della macchina per capire con quale forza siano state colpite le due ragazze". L'ipotesi è stata smentita dai risultati dell'autopsia. Genovese, notizia di oggi, è risultato positivo sia ai test antidroga che antialcol. In particolare il suo tasso alcolemico era superiore di tre volte rispetto al limite consentito dalla legge.