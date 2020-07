in foto: Foto di repertorio

Una donna è morta a seguito di un malore improvviso che l'ha colta mentre era in spiaggia sul lungomare di Gaeta. I fatti sono accaduti nella tarda mattinata di oggi, giovedì 9 luglio, sul litorale pontino. La tragedia è avvenuta davanti agli occhi spaventati dei bagnanti, che hanno dato l'allarme, chiamando il bagnino e chiedendo l'intervento del personale sanitario del 118. Secondo le informazioni apprese la donna sugli ottant'anni, proveniente dagli Stati Uniti d'America, aveva fatto tappa a Gaeta durante un viaggio in Italia. Al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti si trovava al mare e stava trascorrendo una giornata all'insegna del relax in via dei Gerani, all'altezza della spiaggia di Fontania, quando, improvvisamente e senza alcun preavviso, si è sentita male e si è accasciata sulla sabbia. A chiamare aiuto i presenti, che l'hanno vista in difficoltà e perdere progressivamente i sensi. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi, ma non c'è stato purtroppo niente da fare per salvarle la vita. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha tentato inutilmente di rianimarla. L'ipotesi è che il decesso sia sopraggiunto a causa di un arresto cardiocircolatorio, che non le ha lasciato scampo.

Travato un cadavere al Castello di Santa Severa

Ieri sul litorale nei pressi del Castello di Santa Severa, nella provincia a Nord di Roma, i bagnanti hanno rinvenuto il cadavere di un uomo, trasportato a riva dalla corrente. Dalle ricostruzioni svolte dai carabinieri, che si sono occupati di condurre i rilievi scientifici sul posto, la vittima sarebbe un cinquantaseienne di origini filippine, che si sarebbe suicidato. In una tasca dei suoi abiti i militari hanno trovato un biglietto con scritte parole d'addio.