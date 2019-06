Torna "L'amica geniale", la serie tv amata dai telespettatori che si appresta alla seconda stagione. Il cast al completo si sta preparando per un nuovo appuntamento, girando le prime scene del nuovo ciclo di puntate che dovrebbe partire a breve. L'Italia è una delle mete preferite dagli attori e dai registi del cast, con tutto l'entourage che si prepara a spostarsi a Gaeta, in una delle spiagge più belle della provincia di Latina. Ovviamente, per non far trapelare nulla, il set è completamente blindato, ma in base ad alcune indiscrezioni le riprese dovrebbero durare fino ai primi di luglio, per consentire agli attori di interpretare al meglio i loro personaggi. In totale sono una settantina le persone coinvolte nel girato, tutte guidate e sorvegliate dalle sapienti mani dei registi Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher, che hanno portato "L'amica geniale" a un successo inimmaginabile al momento della sua uscita sugli schermi delle televisioni di tutta Italia.

Gaeta è meta gettonata per il cinema, dall'Amica Geniale al Trono di Spade

Le spiagge laziali sono una meta meravigliosa per girare le scene di film e serie tv, in particolare quella di Gaeta, paradiso gettonato non solo dai turisti ma anche dagli amanti della cinematografia e dai suoi addetti ai lavori. A notare la bellezza di questi posti non sono arrivati soltanto gli autori e i registi della seria "L'Amica Geniale", ma anche gli sceneggiatori del "Trono di Spade", con l'eco della meravigliosa spiaggia di Gaeta che è arrivato fino in America. Alcune scene del prequel "Bloodmoon" saranno girate proprio lungo questi tratti di litorale, per rendere al meglio lo scenario e l'impatto grafico di una serie che sarà ambientata 5mila anni prima rispetto ai fatti narrati da G.R.R. Martin, il fondatore e creatore dell'intera serie. Ci apprestiamo dunque a vedere gli estranei e il Re della Notte passeggiare lungo le spiagge di Gaeta.