Serie culto, fenomeno di costume di massa che ha coinvolto milioni di persone, Games of Thrones forse ha cambiato per sempre il nostro modo di approcciarci a un prodotto pensato per il piccolo schermo. Terminata la ottava e ultima stagione, finita la battaglia per il trono di spade, tra infiniti colpi di scena e dibattiti tra i fans sul finale più o meno all'altezza delle personali aspettati di ognuno, era difficile pensare che finisse davvero tutto così. E infatti HBO ha già annunciato l'arrivo di un prequel che racconterà cosa è accaduto prima della storia racconta G.R.R. Martin. L'universo di Games of Thrones come si confà alle vere saghe fantasy è pronto ad allargarsi nello spazio e nel tempo a dismisura.

La nuova serie si chiamerà Bloodmoon e secondo quando reso noto dallo stesso Martin sarà ambienta molto primo della lotta per il trono di spade che ci ha appassionati. Addirittura cinquemila anni prima. Massimo riserbo però al momento sulla trama, ma ci potremmo trovare di fronte a novità rilevanti con il racconto di una sorta di preistoria del mondo di Got, con al centro probabilmente le creature e i popoli più antiche dell'universo narrativo, a cominciare dagli Estranei.

Da quanto si apprende da fonti locali la produzione sarebbe interessata a girare alcune delle scene in Italia, in particolare al Santuario della Montagna Spaccata e alla Grotta del Turco sulla costa di Gaeta, in provincia di Latina, due dei luoghi più belli della costa della Riviera di Ulisse per i quali sarebbero già state chieste le autorizzazioni a girare alle autorità competenti per verificare la fattibilità, visti anche i vincoli naturalistici a cui sono sottoposti. Ovviamente ancora non è noto, oltre l'interessamento, quali parte della storia sarebbero qui ambientate né si sa ancora molto sul cast coinvolto nell'operazione.