"E poi chiudiamo l’episodio: NON hanno rubato premi di mio padre, che si trovano in altro luogo, ma “solo” i miei. Questo rende tutto meno malinconico. Ancora grazie per l’affetto!". Così Alessandro Gassmann, dalle sue vacanze, interviene per la prima volta tramite Twitter, sul furto avvenuto nella sua abitazione di via dei Coronari, in pieno centro a Roma, la notte di Ferragosto. Nella mattinata del 16 agosto era stata una collaboratrice domestica ad allertare le forze dell'ordine che la casa era stata violata. Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato il furto con scasso facendo un primo inventario del "malloppo" che i ladri si sono portati via indisturbati.

Si era diffusa così la notizia che assieme a vestiti firmati da case di moda, gioielli e oggetti preziosi, fossero stati trafugati anche i cimeli della carriera di Vittorio Gassmann, papà dell'attore e tra i protagonisti del cinema italiano dal dopoguerra fino alla sua scomparsa nel 2000. Mentre le forze dell'ordine indagano sul furto, anche Alessandro Gassmann sta per tornare a indagare nelle vesti di Giuseppe Lojacono, l'ispettore uscito dalla penna di Maurizio De Giovanni e interpretato proprio dall'attore romano sul piccolo schermo nella serie che vede protagonisti i ‘Bastardi di Pizzofalcone'. La prima puntata della seconda stagione andrà in onda il 24 settembre su Rai 1.