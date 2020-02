in foto: Il buco della scala mobile a Furio Camillo coperto con telo e transenna

"Atac transenna scala e tappa buco come può per evitare foto indiscrete". Si legge su Twitter dopo il crollo del gradino della scala mobile nella stazione Furio Camillo della metropolitana linea A di Roma. Le immagini scattate e diffuse sui social network dagli utenti, che denunciano lo stato in cui si trova il servizio di trasporto pubblico, hanno avuto tantissime condivisioni. Il gradino ha ceduto intorno alle ore 18 di ieri, domenica 9 febbraio, sprofondando all'interno della scala mobile. Fortunatamente in quel momento stavano transitando pochi passeggeri e nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta. Nonostante l'accaduto tuttavia, la stazione è rimasta regolarmente aperta ai passeggeri e non si sono registrati disagi alla circolazione. Atac ha temporaneamente interdetto l'area, coprendo il buco con un telo e una transenna, in attesa che i tecnici intervengano per la riparazione. Pochi giorni fa l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino ha informato di aver effettuato il collaudo di una scala mobile proprio nella stazione Furio Camillo, con esito positivo, ma non è chiaro se si tratti dello stesso impianto.

Scale mobili ferme alla stazione della metro Valle Aurelia

Si fermano purtroppo a giorni alterni le scale mobili delle varie stazioni della metropolitana di Roma. Ad esempio a Valle Aurelia, dove stamattina entrambe le scale mobili in discesa per la banchina in direzione Battistini erano ferme, una comunque accessibile, l'altra transennata. Spiacevole vedere, come ci segnala una lettrice, una giovane mamma con il passeggino trovarsi in difficoltà. Fortunatamente gli utenti che quotidianamente utilizzano il servizio di trasporto pubblico sanno ben adattarsi ai disservizi e un viaggiatore gentile l'ha aiutata, afferrando il passeggino dall'altro lato e trasportandolo fino in fondo alla scala.