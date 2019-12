in foto: Immagine della Polizia di Stato

Una grossa quantità di polvere pirica pericolosa che sarebbe bastata per confezionare ben cinque quintali di botti di Capodanno illegali. È il sequestro degli agenti gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Roma a Mentana, a seguito dei controlli in corso durante le festività natalizie e in occasione della notte di San Silvestro. A finire nei guai un trentenne cittadino cinese, denunciato Il proprietario, un cittadino cinese di 30 anni residente a Mentana ed in regola con il permesso di soggiorno, al termine degli accertamenti denunciato per detenzione illegale di materiale pirotecnico in quanto necessita di licenza prefettizia.

Botti di Capodanno illegali

All'interno del negozio di casalinghi che gestiva c'era materiale pirotecnico di vario tipo, tra cui petardi, confezionato artigianalmente, senza etichettatura. La polvere pirica contenuta all'interno del materiale esplodente è di 96,286 chili, corrispondenti a circa cinque quintali di materiali pirotecnico. I botti erano nascosti all'interno di un magazzino utilizzato come un vero e proprio "centro di stoccaggio" dal titolare del negozio. Inoltre erano conservati in pessimo stato, accatastati insieme a materiale plastico altamente infiammabile e vicini a numerosi scatoloni contenenti carbonella destinata all'alimentazione dei barbecue.

Capodanno a Roma: il piano sicurezza della Questura

È partito già da alcune ore il piano di sicurezza predisposto dalla Questura di Roma per garantire a tutti, romani e turisti, un capodanno all'insegna dell’hashtag #festeggiainsicurezza. Cinquecento gli uomini delle forze dell'ordine in campo, sorvegliati speciali il Circo Massimo e San Pietro. I poliziotti raccomandano di fare attenzione a un pericolo: quello derivante dall’uso di fuochi pirotecnici illegali. "Dobbiamo tenere presente che spesso questi “fuochi artigianali” sono dei veri e propri ordigni in grado di essere anche letali" si legge in una nota della Questura.

Tutti gli Uffici investigativi sono impegnati a sequestrare ogni artifizio illegale in vendita sul territorio.