Cinquecento uomini delle forze dell'ordine in campo a Roma, tra tiratori scelti e gruppi speciali dell'antiterrorismo. Sono le disposizioni della Questura, il piano di sicurezza messo a punto per Capodanno. Sorvegliati speciali nella lente d'ingrandimento di militari e agenti saranno il Circo massimo, dov'è in programma il tradizionale concerto nell'ambito della Festa di Roma, e San Pietro. Le disposizioni partiranno dalle 19 di oggi, martedì 31 dicembre, nella Città Eterna che si prepara ad ospitare migliaia di persone tra cittadini e turisti che affolleranno locali, strade e piazze, per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Un piano, messo a punto dal questore Carmine Esposito, che sta lavorando alle misure per la sicurezza da ben quindici giorni e che si inserisce in piano prevenzione già in vigore a pieno regime durante le festività natalizie.

Capodanno a Roma: controlli al Circo Massimo e San Pietro

Nelle aree degli obiettivi sensibili saranno in campo, oltre agli artificieri, i reparti speciali Nocs, Api, Sas, come previsto in base all'allerta 2 per il terrorismo. Nella zona di San Pietro sono previste tre aree di prefiltraggio, per il controllo delle persone in entrata: Porta Angelica, all'altezza di palazzo dei Propilei, Santi Uffizi, e i rapiscan a ridosso della piazza. Cinque aree di prefiltraggio saranno invece presenti al Circo Massimo per il concertone: via del Circo Massimo altezza via Fonte di Fauno; via dei Cerchi altezza piazza di Porta Capena; via della Greca altezza Via Clivio dei Pubblici; via dei Cerchi altezza Via San Teodoro; piazza Ugo La Malfa altezza via delle Terme Deciane. L’intera area sarà delimitata da transenne con corridoi diversificati per afflusso, deflusso e per il passaggio dei mezzi di soccorso. Sotto stretta osservazione, oltre le zone già indicate, strade e piazze dell'intero centro storico della Capitale, per far fronte ad eventuali necessità.