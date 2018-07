La funivia a Roma non si farà. La sindaca fa un passo indietro su uno dei punti principali della campagna elettorale a Cinque Stelle capitolina. Il motivo? Troppo tardi per trovare un progettista entro la fine del 2018, inutile bloccare i fondi che sarebbero destinati alla costruzione dell'opera. Come riporta Il Messaggero, i progetti dei due impianti per la realizzazione delle ‘cabine fluttuanti' sono stati fermati prima ancora di partire. Nella delibera sull’assestamento di Bilancio che a breve arriverà in Aula consiliare per il voto, si legge a pagina 32, che le due opere vengono definanziate "attesa l'impossibilità di attivare le procedure di affidamento entro il 31/12/2018". Infatti, secondo quanto sostiene il Campidoglio sarebbe inutile tenere bloccati questi soldi, ben 158mila euro per la Jonio-Bufalotta e 300mila per la Battistini-Casalotti, visto che non si farà mai in tempo a trovare il progettista entro fine anno.

Funivia a Roma

La sindaca Raggi ha rilanciato il progetto della funivia a Roma solo lo scorso maggio, dicendosi soddisfatta perché sarebbe stato possibile realizzarla in pochi anni. "Sono orgogliosa di poter dire che oggi presentiamo i risultati della prima fase dello studio di fattibilità che questa amministrazione ha avviato su questo progetto – ha detto durante la conferenza stampa di presentazione – Un progetto che nasce dal basso, dagli abitanti di un quartiere stretto nella morsa del traffico. Vorremmo veder realizzata la funivia Battistini-Casalotti nel corso del nostro mandato".

Le cifre

Il costo stimato per l'opera sarebbe di circa 90 milioni, un costo totale "più basso di tutte le altre alternative di trasporto considerate: 300 euro per 1000 passeggeri per anno di vita utile, rispetto ai 1440 euro della metropolitana, ai 560 euro dell'autobus, ai 530 euro del tram". Il progetto prevede la costruzione di una cabinovia simile a quelle già in funzione in città come Londra, Ankara, Rio de Janeiro e Città del Messico. Potrà trasportare circa 3mila passeggeri all'ora ad una velocità di 21,6 chilometri all'ora con un tempo di percorrenza per l'intera tratta intorno ai 19 minuti. Ogni giorno potrebbe trasportare in media 43mila passeggeri. La funivia collegherebbe Casalotti con il capolinea della linea A a Battistini. Quattro le fermate previste: Casalotti, Gra, Torrevecchia, Battistini.