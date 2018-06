I funerali di Noemi Carrozza saranno celebrati mercoledì 20 giugno. A dare la notizia su Facebook, il fratello dell'astro nascente del nuoto sincronizzato, scomparso troppo presto, a soli 21 anni. "Ho ricevuto tante richieste per sapere dei funerali di mia sorella, ho pensato di scrivere un post per dare più visibilità alla notizia, nel caso mi dimenticassi di qualcuno" ha postato il giovane sulla sua bacheca. "La camera ardente sarà allestita dalle ore 10 alle 14 al polo natatorio di Ostia, seguirà alle ore 14.30 il funerale alla parrocchia di Santa Monica, sempre a Ostia". Saranno due i momenti di raccoglimento per dare l'ultimo saluto a Noemi. Il fratello: "Siete tutti benvenuti".

Noemi Carrozza, l'ultimo saluto al Centro Federale di Ostia

"La famiglia del nuoto italiano potrà dare l'ultimo saluto a Noemi Carrozza mercoledì 20 giugno" scrive in una nota la Fin. La camera ardente sarà allestita dalle ore 10, presso il Centro Federale – Polo Natatorio di Ostia, in via delle Quinqueremi 100, dove la giovane si allenava. Successivamente, alle 14:30, saranno celebrate le esequie presso la chiesa di Santa Monica, in via delle Sirene 1, ad Ostia.

Noemi Carrozza, atleta di nuoto sincronizzato morta sulla Cristoforo Colombo

Noemi ha perso la vita venerdì scorso, mentre a bordo della sua moto percorreva via Cristoforo Colombo, a Ostia. Ancora da accertare i motivi che hanno provocato lo sbandamento del veicolo. Attualmente le forze dell'ordine stanno indagando su tre piste: la prima, secondo la quale la ragazza abbia avuto un malore alla guida, la seconda causata dalle buche e dalla strada dissestata, la terza, per lo scontro con un altro veicolo. Si indaga per omicidio stradale, attualmente contro ignoti.