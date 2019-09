in foto: Federico Palmieri

I funerali dell'attore Federico Palmieri saranno celebrati oggi, lunedì 9 settembre, a Roma. Le esequie si svolgeranno a partire dalle ore 15 nella chiesa di Santa Francesca Cabrini, in piazza Massa Carrara, dove in tanti, tra familiari, amici e conoscenti si riuniranno attorno alla bara, per dare l'ultimo saluto al 41enne amante degli animali, fondatore del Teatro dei Balbuzienti. Su Facebook sono comparsi i messaggi di cordoglio di utenti e fan. Sui social le foto del profilo lo ritraggono sorridente, insieme al suo amico a quattro zampe, che adorava e che definiva "del suo stesso colore". Federico Palmieri è scomparso lo scorso giovedì 5 settembre, trovato senza vita nel tardo pomeriggio all'interno della sua abitazione in via Michele di Lando, zona Piazza Bologna. Il suo corpo era appeso con una corda a una trave del giardino condominiale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato Sant'Ippolito, che hanno svolto gli accertamenti di rito. Le indagini sono ancora in corso.

Chi era l'attore Federico Palmieri

Federico Palmieri, figlio del regista e scultore Gaetano Palmieri, è stato un attore, fondatore del Teatro dei Balbuzienti. Affetto dal disturbo del linguaggio anche lui da piccolo, si è avvicinato alla recitazione, per aiutare poi con lo stesso strumento gli altri. Si è diplomato diploma all’Accademia del Lusso – Scuola di Moda e Design di Roma, per tornare in teatro nel 2011 con lo spettacolo ‘Luna Elettrica', di cui è anche autore. Ha girato spot e serie internazionali come ‘Fifa 12' e ‘Skin to the max' per HBO e al cinema recita ‘In Nomine Satan', ‘Multiplex', ‘Hellis Silence' e la web series ‘SinnerS'. L'ultimo ruolo nel film ‘Ride' di Valerio Mastandrea.