in foto: Federico Palmieri

L'attore Federico Palmieri, 41 anni, è stato trovato morto ieri pomeriggio intorno alle 18.40 all'interno del palazzo dove viveva in via Michele di Lando, zona piazza Bologna a Roma. Stando a quanto si apprende, Palmieri si è tolto la vita. Il suo corpo è stato trovato appeso con una corda a una trave del giardino condominiale dell'edificio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato Sant'Ippolito. Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini delle forze dell'ordine.

Federico Palmieri è stato ideatore e insegnante del Teatro dei Balbuzienti. Balbuziente anche lui da piccolo, figlio del regista e scultore Gaetano Palmieri, si avvicina alla recitazione da ragazzo proprio per risolvere il suo disturbo del linguaggio. Per alcuni anni decide di smettere e si diploma all’Accademia del Lusso – Scuola di Moda e Design di Roma. In teatro ritorna nel 2011 con lo spettacolo “Luna Elettrica”, di cui è anche autore. Gira spot e serie internazionali come “Fifa 12” e “Skin to the max” per HBO e al cinema recita “In Nomine Satan”, “Multiplex”, “Hellis Silence” e la web series “SinnerS”. Compare anche nel video dei 99 Posse curre curre guaglio' 2.0. L'ultimo ruolo nel film ‘Ride' di Valerio Mastandrea.

"Per venti anni ho sofferto di questo problema, col tempo ho imparato a vivere di escamotage nel parlare, ma la vera soluzione è avvenuta frequentando un laboratorio di ‘psicodizione’ creato da Chiara Comastri, la quale mi ha fornito gli strumenti per risolvere questo problema. Il mio sogno sarebbe creare una compagnia di attori balbuzienti e farli andare in scena senza più nessun problema!", aveva dichiarato Palmieri in un'intervista.