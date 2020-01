in foto: Vigili del fuoco in via Frattina (Immagine di repertorio La Presse)

Fuga di gas in strada in via Frattina a Roma. La strada, nel cuore del centro storico della Capitale è stata chiusa in via precauzionale e per ragioni di sicurezza, dato il gran numero di cittadini e turisti a passeggio ad osservare le vetrine dei negozi durante la seconda domenica di saldi. La perdita si è verificata poco dopo le ore 16 di oggi, domenica 12 gennaio, nella centralissima via, a pochi passi da Piazza di Spagna e della scalinata di Trinità dei Monti. Tanti i curiosi che si sono avvicinati chiedendo cosa stesse accadendo per la presenza del mezzo dei vigili del fuoco.

Via Frattina chiusa

Ad informare dell'accaduto Luceverde Lazio, che ha pubblicato un tweet. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il supporto di un mezzo Crrc adibito al rilevamento di fughe di gas e hanno interdetto l'area all'accesso dei cittadini. Secondo le informazioni apprese il gas, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è fuoriuscito dalle condutture sottostanti al manto stradale. La situazione è sotto controllo e non c'è nessun pericolo. Sul posto sono al lavoro i tecnici Italgas.

Fuga di gas da un tombino a Centocelle, evacuate due palazzine

Lo scorso novembre una fuga di gas da un tombino in via dei Larici a Centocelle ha reso necessaria l'evacuazione di due palazzine in via precauzionale, per la sicurezza dei residenti. A dare l'allarme gli operai di una ditta impegnata in lavori stradali, che hanno sentito l'odore e lo hanno segnalato immediatamente. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. La strada è stata chiusa per tutta la durata dell'intervento.