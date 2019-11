Paura per una fuga di gas a Roma in zona Centocelle. L'allarme è scattato in mattinata in via dei Larici, in corrispondenza dei civici 15 e 17, per una fuoriuscita di gas da un tombino. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Fuga di gas in via dei Larici: sul posto i vigili del fuoco

La strada è stata chiusa al traffico sia dei veicolo che dei pedoni per tutta la durata dell'intervento. Due palazzine adiacenti al punto in cui è avvenuta la fuga di gas sono state fatte evacuare momentaneamente a scopo precauzionale. La fuga di gas sarebbe stata rilevata dagli operai di una ditta impegnata in lavori stradali in via dei Larici, che hanno sentito l'odore fuoriuscire da un tombino e dato immediatamente l'allarme. I tecnici di Italgas si sono messi al lavoro per riparare il guasto.

Lo scorso 11 novembre un'altra fuga di gas si era verificata in un palazzo di via Val Padana 125, in zona Conca d'Oro. Il problema si era verificato nelle cantine di un fabbricato di sette piani. Sul posto erano intervenuti i pompieri con supporto dei vigili nucleo NBCR, specializzati nelle situazioni a rischio con sostanze tossiche. Anche in quel caso l'edificio era stato evacuato per permettere la messa in sicurezza e la riparazione del guasto.