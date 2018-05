in foto: Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale è avvenuto nella mattina di oggi – martedì 1 maggio – attorno alle 12.30 a Ceprano, in provincia di Frosinone, dove un'auto è precipitata nel fiume Sacco. Per cause ancora da chiarire il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo della sua auto finendo nel corso fiume che costeggia la provinciale che collega Ceprano e Falvaterra in località Campo di Cristo.

Purtroppo le due persone a bordo dell'auto utilitaria, sono state ritrovate senza vita all'interno dell'abitacolo. Sul posto il personale sanitario del 118, i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero con delle unità dei sommozzatori.

Da quanto ricostruito finora l'uomo si sarebbe gettato intenzionalmente nel fiume con l'auto sterzando all'improvviso: si potrebbe trattare di un caso di un omicidio suicidio, secondo quanto riportato da alcuni testimoni la donna chiedeva aiuto.