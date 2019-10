in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Grave incidente sul lavoro nella cartiera Reno De Medici a Villa Santa Lucia. Un operaio è rimasto ferito, probabilemnte investito da un carrello elevatore comunemente noto come "muletto" utilizzato per sollevare e spostare la merce all'interno di depositi e magazzini. Si tratta del secondo incidente sul lavoro a distanza di poche ore nel Frusinate dove questa notte Fabrizio Greco, 40 anni, di Pontecorvo è morto, schiacciato da una pressa a freddo nello stabilimento Fca di Piedimonte San Germano.

Operaio ferito a Villa Santa Lucia

L'infortunio risale a questa mattina, martedì 1 ottobre. Secondo le informazioni apprese, erano da poco passate le 8, quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'operaio è rimasto ferito a un arto. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e trasportato con urgenza in ospedale. Date le sue condizioni di salute che sono parse fin da subito gravi, l'uomo è stato trasportato in eliambulanza. Presenti per gli accertamenti di rito i carabinieri della Compagnia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto e indagano sul caso.

I morti sul lavoro nel Lazio

Secondo l'Osservatorio Indipendente di Bologna, che monitora in tempo reale i morti sul lavoro, nei primi nove mesi del 2019, da gennaio a settembre, sono 41 le vittime nel Lazio, esclusi i morti sul lavoro in itinere sulle strade. Roma è la provincia d'Italia con più decessi con 22 morti, mentre Frosinone, che conta un nuovo caso nella notte a cavallo tra il 30 settembre e il 1 ottobre, ne ha 9.