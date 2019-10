in foto: Fabrizio Greco

Tragedia nella notte nello stabilimento Fca a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, dove un operaio è morto sul lavoro schiacciato da una pressa. Secondo le informazioni apprese la vittima è Fabrizio Greco, un 40enne di Pontecorvo che si occupava della manutenzione dei macchinari. Erano circa le ore tre quando sono accaduti i drammatici fatti: l'operaio stava sistemando uno stampo, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è stato schiacciato ed è morto sul colpo. Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, per gli accertamenti di rito e il medico legale.

