Frontale sulla Braccianense: cinque feriti, tra cui un bimbo di 6 anni

Un grave incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri su via Braccianense, a nord della capitale. Qui si sono scontrate due auto. Nel terribile impatto frontale sono rimaste ferite cinque persone, tra cui una donan di 49 anni ricoverata in prognosi riservata, e un bambino di 6 anni le cui condizioni non sarebbero però gravi, così come quelle delle altre persone coinvolte.