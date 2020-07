in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Ancora un incidente mortale nella giornata di oggi. Un uomo a bordo di una motocicletta è morto dopo essersi scontrato con un furgone sulla Tuscanese. A quanto si apprende, i due avrebbero impattato frontalmente in modo molto violento, e per il centauro non c'è stato scampo. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118, che invano hanno tentato di rianimarlo e salvargli la vita: purtroppo l'uomo è morto praticamente sul colpo a causa della gravità delle ferite riportate. Troppo violento lo schianto, nemmeno il casco e le protezioni sono riusciti a evitargli la morte. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Secondo le prime informazioni lo scontro sarebbe avvenuto nella serie di tornanti che portano a Tuscania, un tratto di strada in cui bisogna procedere con grande attenzione e cautela. Al momento non sono ancora note le cause dell'incidente e i rilievi della Polizia Stradale sono ancora in corso. La strada è rimasta chiusa per diverse ore.

Incidente a Casal Boccone, morto un 56enne

Si tratta del secondo incidente mortale avvenuto nella giornata di oggi. A Roma un uomo di 56 anni è deceduto dopo essersi scontrato con un'auto mentre viaggiava a bordo del suo scooter Honda su via di Casal Boccone. Un impatto tremendo, che non gli ha lasciato scampo, uccidendolo praticamente sul colpo. Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivanti gli agenti di Polizia Locale del III Gruppo Nomentano. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, così come eventuali responsabilità nel sinistro. Si tratta dell'ennesimo morto sulle strade del Lazio: solo ieri sono decedute due persone, una donna di 72 anni e un ragazzo di 28.