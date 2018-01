Ancora sangue sulle strade di Roma. Nella serata di ieri – martedì 2 gennaio – sono rimasti coinvolti due giovanissimi in due incidenti stradali. Nel primo caso si tratta di un ragazzo di 18 anni che, in sella al suo scooter, si è scontrato frontalmente con un'auto all'incrocio tra via di Val Melaina e via Montecervialto, nel quartiere Tufello. Il centauro è stato sbalzato con violenza sull'asfalto nell'impatto, soccorso è stato trasportato in codice rosso in ospedale dal personale del 118 giunto sul luogo, dove gli agenti del III Gruppo della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità. Da quanto si apprende il conducente dell'auto sarebbe uscito illeso dall'incidente.

Il secondo episodio è avvenuto invece poco prima delle 20.00 su via di Casal del Marmo, alla periferia Nord della capitale. Qui una ragazza di 17 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada all'altezza del civico 424. La giovane è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli, dove è stata ricoverata in codice rosso.