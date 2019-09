Si terrà domani lo sciopero globale per il clima a Roma: il movimento Friday For Future ha lanciato una manifestazione in tutte le città d'Italia e proprio nella capitale è attesa quella più partecipata del paese. "Siamo venuti qui per farvi sapere che il cambiamento sta arrivando, che voi lo vogliate o no. Il vero potere appartiene alle persone", hanno dichiarato gli attivisti per lanciare la mobilitazione, che probabilmente raccoglierà la partecipazione di migliaia di persone in tutto il paese. Lo sciopero è stato direttamente promosso da Greta Thunberg, la ragazza di sedici anni che è riuscita a sensibilizzare una generazione intera sulla questione del riscaldamento ambientale e dell'inquinamento climatico. "Ci state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento, gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire non vi perdoneremo mai". Queste parole di Greta Thunberg all'Onu il 23 settembre 2019.

Friday For Future a Roma, il percorso del corteo

Si inizia venerdì mattina alle 10, con un corteo di studenti che partirà da piazza della Repubblica. Da lì, il movimento Friday For Future si dirigerà a piazza Madonna di Loreto. Le vie attraversate saranno piazza dei Cinquecento, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Una volta arrivati alla meta finale faranno un sit in, dove si alterneranno interventi e iniziative per tutto il pomeriggio. Lo scopo è quello di coinvolgere quante più persone possibili nello sciopero e di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla grave emergenza climatica in atto nel mondo.

Strade chiuse e mezzi deviati allo sciopero per il clima

Venerdì 27 settembre a Roma non avrà luogo lo sciopero dei mezzi pubblici come avviene invece per altre città in Italia. Nella capitale, infatti, gli autobus hanno scioperato oggi per due ore contro le continue aggressioni agli autisti soprattutto nelle ore serali e domani garantiranno il servizio. Nonostante questo, le linee potrebbero subire rallentamenti e modifiche. Queste sono: H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714 e 916. A seconda della chiusura di alcune strade – piazza Venezia, via del Corso, via del Teatro Marcello, via Cesare Battisti e via del Plebiscito – potrebbero essere deviate altre sedici linee.