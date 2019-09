in foto: La manifestazione di Roma

Venerdì 27 settembre a Roma si terrà lo Sciopero per il clima, la manifestazione indetta dal movimento Friday For Future e promossa dall'attivista svedese Greta Thunberg. Si tratta di una protesta che non avrà luogo solo nella capitale, ma in tutto il mondo: inutile dire che anche in Italia le città saranno piene di manifestazioni animate da giovanissimi che scenderanno in piazza per protestare contro il riscaldamento climatico e l'inquinamento. A Roma la manifestazione per il clima inizierà alle 9.30 con un corteo di studenti che partirà da piazza della Repubblica per raggiungere piazza della Madonna di Loreto, dove si terrà un sit-in. Sono migliaia le persone attese nella capitale: a scioperare per il clima, infatti, non sono solo gli studenti, ma anche i lavoratori di alcune sigle sindacali. "Sarà il più grande sciopero climatico mai realizzato nel nostro paese", assicurano gli organizzatori.

Friday For Future a Roma, la manifestazione degli studenti per il clima

E domani, venerdì 27 settembre, forti disagi sono previsti nelle scuole e per i trasporti. Per quanto riguarda gli studenti, infatti, è prevista una partecipazione molto massiccia, e non è detto che in alcune scuole sia possibile fare lezione. Il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti ha inviato agli istituti una circolare che autorizza una ‘giustificazione di massa'. Gli studenti, se non vogliono andare a scuola quel giorno, non dovranno portare la giustificazione dei genitori. Un atto che ha fatto storcere il naso ad alcuni presidi, ma che comunque resta a discrezione dei dirigenti dei vari istituti di Roma. A rischio anche i trasporti, che potrebbero subire rallentamenti e deviazioni dal percorso originale. A differenza di altre città però, non ci sarà sciopero dei mezzi: questi, infatti, si è tenuto oggi per protestare contro le continue aggressioni agli autisti avvenute negli ultimi mesi.

Sciopero per il clima, strade chiuse e linee deviate

Autobus e tram potrebbero subire deviazioni. Le linee interessate sono: H, 5, 14, 16, 40, 50, 51, 60, 64, 66, 70, 71, 75, 82, 85, 87, 105, 117, 118, 170, 360, 590, 649, 714 e 916. Nel caso piazza Venezia, via del Corso, via del Teatro Marcello e via del Plebisciti vengano chiuse, saranno sedici le linee ulteriormente deviate dal normale percorso stradale.