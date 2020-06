in foto: Immagine di repertorio (Fonte: LaPresse)

Brutto incidente sul lavoro questa mattina alle 11 in via Armando Diaz 25, nel comune di Frascati. Una donna di 29 anni è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118 perché la sua mano era rimasta incastrata in un tritacarne. Agli occhi dei soccorritori e dei pompieri lo scenario è stato spaventoso, hanno dovuto lavorare celermente e con le dovute cautele per liberare la donna, dolorante e in stato di shock. L'incidente è avvenuto in una piccola attività commerciale in cui si produce pasta fresca. I Vigili del Fuoco hanno estratto la mano sinistra della 29enne, trasportata immediatamente con l'elisoccorso all'ospedale Gemelli di Roma in codice rosso. Sul posto, oltre a pompieri e 118, sono arrivati anche i carabinieri che hanno messo sotto sequestro l'attività commerciale e lo S.Pre.S.A.L, il servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.

Non si sa cosa sia successo e cosa sia stato a determinare il tragico incidente. Ciò che le indagini dovranno appurare ora è proprio questo: come abbia fatto la mano della donna a rimanere incastrata nel tritacarne. Compito degli agenti e dello S.Pre.S.A.L. è verificare se tutte le condizioni di sicurezza siano state rispettate, o se invece la donna abbia lavorato in modo non sicuro, facendosi così del male. Al momento il locale è chiuso e posto sotto sequestro. Non si hanno notizie delle attuale condizioni della 29enne, e non è noto se i medici riescano a salvare la mano o meno.

Quello avvenuto stamattina è l'ennesimo incidente sul lavoro nel Lazio. Venerdì pomeriggio a Frosinone un giovane operaio è stato colpito alla testa da un rullo d'acciaio nell'azienda nella quale stava lavorando, riportando un gravissimo trauma cranico. Trasportato immediatamente in ospedale, le sue condizioni erano molto serie.