in foto: Murales Maupal

Papa Francesco è atteso nel pomeriggio di sabato, 21 settembre, ad Albano Laziale, dove celebrerà una messa davanti alla cattedrale del paese dei Castelli Romani. L'arrivo è previsto alle 17,15, quando il pontefice sarà accolto dal vescovo di Albano, monsignor Marcello Semeraro, e dal sindaco Nicola Marini davanti alla chiesa. Il Papa si riunirà in preghiera con il clero locale e poi, alle 18, celebrerà la messa all'aperto in piazza Pia. Alle 20 è previsto il suo rientro in Vaticano. In occasione della visita del Papa, lo street artist Maupal ha realizzato un murales nei pressi del duomo di Albano dedicato a Papa Francesco. L'opera, che sarà ultimata nelle prossime ore, rappresenta il Papa intento a pulire il cielo dallo smog prodotto da tre grandi ciminiere.

Le opere di Maupal

Maupal è autore di altri tre murales che ritraggono Papa Francesco, tutti subito rimossi dai muri della Capitale. Il primo fu un ‘Papa Superman' apparso vicino San Pietro, il secondo raffigurava Francesco intento a giocare a Tris, con una guardia svizzera che gli guarda le spalle, mentre il terzo rappresentava il Pontefice affacciato alla finestra con un salvagente che invitava ad ‘aprire i porti'. Titolo dell'opera: "Papale Papale".

"Papale papale è il pensiero di Papa Francesco verso i migranti e verso chiunque abbia bisogno d'aiuto. Speriamo non venga rimosso dall'amministrazione. Non è un messaggio offensivo, ma di accoglienza, accettazione e civiltà", spiegò l'autore.