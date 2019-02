in foto: Il murales dedicato a Papa Francesco realizzato da Maupal apparso a Borgo Pio, Roma

Papa Francesco affacciato a una finestra getta un salvagente. L'installazione artistica, subito rimossa, è apparsa questa mattina all'alba al civico 182 di Borgo Pio a Roma, a pochi passi da piazza San Pietro e dal Vaticano. Il murales, realizzato dallo street artist romano Maupal, si intitola ‘Papale Papale'. Il Pontefice è disegnato sul muro di un edificio, mentre il salvagente che lancia è vero. "Papale papale è il pensiero di Papa Francesco verso i migranti e verso chiunque abbia bisogno d'aiuto. Speriamo non venga rimosso dall'amministrazione. Non è un messaggio offensivo, ma di accoglienza, accettazione e civiltà", spiega Maupal, che a Borgo Pio è nato e cresciuto. Negli scorsi giorni Papa Francesco è stato fotografato con una spilla con l'hashtag #apriamoiporti dedicato all'accoglienza dei migranti. Qualche anno fa il Pontefice, nel corso di una delle consuete udienze con i bambini, mostrò proprio un giubbotto salvagente, che era appartenuto a una piccola morta durante un naufragio e che un volontario gli aveva regalato giorni prima. “I migranti non sono un pericolo, ma sono in pericolo”, disse Papa Francesco in quell'occasione.

Gli altri murales di Maupaul su Papa

Tre anni fa, sempre su un muro di Borgo Pio, Maupal aveva dipinto papa Francesco intento a giocare a tris mentre una guardia svizzera gli guarda le spalle. Le sue ‘croci' erano simboli della pace. E sempre a Borgo Pio Mau Paul nel 2014 aveva realizzato un murale in cui il Pontefice era raffigurato come ‘Papa Superman'. Ritratto nella classica mossa nel supereroe dei fumetti aveva anche una valigetta con su scritto ‘valores'.