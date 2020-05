Virginia Raggi torna ad attaccare gli ‘zozzoni' che lasciano rifiuti ingombranti nella capitale. Dopo aver annunciato a ‘Non è l'arena' di Massimo Giletti che presto sarà pronta un'ordinanza contro chi getta guanti e mascherine in terra, oggi ha pubblicato sui social la foto di una grossa fotocopiatrice lasciata su un marciapiede a Centocelle. L'episodio è stato segnalato al Nucleo Ambiente della Polizia Locale e adesso gli agenti stanno indagando su chi ha gettato in strada il rifiuto ingombrante. Risalire al proprietario della fotocopiatrice non dovrebbe essere difficile dato che ha lasciato dei documenti all'interno della macchina. Ora rischia una multa molto salata: la fotocopiatrice, infatti, andrebbe portata in un centro raccolta Ama e non buttata nel secchione.

Raggi: "Furbetto pagherà multa salata"

"Quello che vedete non è un fotomontaggio ma una scena di ordinaria inciviltà che, purtroppo, accade a Roma. Questa fotocopiatrice professionale, un grosso macchinario che sicuramente avrete visto negli uffici, è stata abbandonata accanto ai cassonetti stradali nel quartiere di Centocelle", ha scritto la sindaca Virginia Raggi su Facebook. "Questi furbetti, tra l’altro, dovranno anche pagare una multa più alta proprio perché si tratta di un rifiuto ingombrante pericoloso. Voglio ricordare a tutti, cittadini e gestori di locali, che per questi oggetti Ama svolge un servizio di raccolta a domicilio completamente gratuito, prenotabile telefonicamente. Una scelta decisamente più intelligente, per evitare sanzioni salate, e civile".