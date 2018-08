Forte temporale in arrivo su Roma, via dei Laghi già completamente allagata: decine di auto ferme

La via dei Laghi, che collega Marino a Velletri, è completamente allagata in alcuni tratti e diverse automobile hanno dovuto accostare a bordo della strada a causa delle condizioni della carreggiata e vista la potenza della pioggia. Temporale segnalato anche nel settore est di Roma, ma sta tuonando in questi minuti su diversi quartieri della Capitale.