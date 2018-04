in foto: Foto Facebook – pagina Meteo e Territorio Rocca Di Papa

Fortissima grandinata nel pomeriggio a Viterbo e nella zona dei Castelli Romani a pochi chilometri da Roma. Tra le aeree più colpite c'è Rocca di Papa, dove vengono segnalati disagi e molte aree del paese sono praticamente imbiancate come se ci fosse stata un'abbondante nevicata. Stessa situazione a Viterbo. Molti automobilisti, riporta l'agenzia Ansa, si sono dovuti fermare e hanno accostato perché colpiti dalla fortissima grandinata, che è cominciata intorno alle 15 e 30 a Viterbo. Stando a quanto si apprende, sarebbe durata dai cinque ai dieci minuti.

Ai Castelli sarebbe arrivata intorno alle 17, con chicchi grossi come monete da due euro, come testimonia una fotografia scattata da Lorenzo Fazi e pubblicata sulla pagina Facebook Meteo e Territorio Rocca Di Papa. "Ci arrivano segnalazioni di macchine abbozzate", l'avviso sulla pagina. E ancora: "Si contano danni alle colture". Come detto i prati e le strade si sono in pochi istanti tinte di bianco: "La primavera a Rocca di Papa arriva a Maggio se tutto va bene… il nostro paese si è tinto di nuovo di bianco".