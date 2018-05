Follia sulla Colombo: fuggono contromano dopo aver rubato le ruote a una Smart

Due uomini sono stati arrestati dopo un inseguimento su via Cristoforo Colombo questa notte. Colti in flagranza di reato mentre rubavano le ruote a una Smart, non si sono fermati all’alt intimato dagli agenti e si sono dati alla fuga, non esitando a imboccare via Cristoforo Colombo contromano, mettendo a repentaglio la propria vita e quella degli altri automobilisti.