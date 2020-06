in foto: Il San Raffaele alla Pisana

Sono 55 gli attuali casi di coronavirus riconducibili all'Irccs San Raffaele Pisana, con 14 nuovi contagi accertati oggi. La struttura, sede di un nuovo focolaio di Covid, lo scorso sabato è diventata zona rossa, per l'elevato numero di positivi registrati tra ospiti, operatori sanitari e famigliari, e tutti i pazienti sono stati trasferiti. Casi positivi riconducibili al cluster della Pisana che hanno fatto aumentare i numeri dei contagi non solo nella Asl di pertinenza Roma3, ma anche nelle altre, a cui fanno parte i Comuni ai quali appartengono i contagiati: nella Asl Roma 1, su 2 nuovi casi positivi, uno è riferibile al cluster dell'Irccs San Raffaele; la Asl Roma 4 vede un nuovo caso positivo riconducibile al focolaio della Pisana; la Roma 5 registra 10 nuovi casi positivi, di cui 9 riferibili al San Raffaele e la Roma 6 ne ha uno, sempre contagio del cluster della Pisana. "Non bisogna abbassare la guardia" è il commento dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato alla luce dei dati sui nuovi contagi.

Il focolaio del San Raffaele partito da un fisioterapista

Al San Raffaele è in corso un'indagine epidemiologica. Secondo le prime informazioni, a portare il virus all'interno della struttura sarebbe stato un fisioterapista, trovato positivo al Covid a maggio scorso, che però al momento risulta essere tornato al lavoro solo dopo la completa guarigione, ossia dopo aver ricevuto l'esito negativo di due tamponi, come da prassi. L'ipotesi è che non sia stato svolto correttamente il tracciamento delle persone con le quali è entrato in contatto nel periodo in cui era contagioso.

Nel Lazio oggi 23 nuovi contagi, 9 a Roma città

Il bollettino della Regione Lazio di oggi, martedì 9 giugno riporta 23 nuovi contagi, dei quali provenienti da Roma città, 21 tra la Capitale e provincia, mentre tre sono riconducibili alle Asl degli altri capoluoghi di Regione.