in foto: Un momento del flash mob di ieri (Foto Facebook Marta Fina)

Dall'inizio dell'anno sono già 43 i pedoni uccisi sulle strade di Roma, solo nello scorso week end due le persone che hanno perso la vita in pieno centro. Una strage silenziosa e continua contro cui ieri si sono mobilitati con un flash mob ai piedi del Campidoglio gli attivisti di Salvaciclisti, delle ciclofficine e della sezione romana della Fiab. Si sono sdraiati in mezzo al traffico bloccando il flusso continuo di bus turisici, autobus, moto, scooter e macchine. Vestiti di tute bianche e mascherine, tenendosi per mano e mostrando dei cartelli con su scritto solo il numero '43', hanno voluto richiamare l'attenzione sulla sicurezza delle strade di Roma, #bastamortinstrada l'hashtag scelto.

"Sono cinque le persone morte nell'ultima settimana a Roma, pedoni vittime di incidenti stradali. Quarantatrè le vittime totali dall'inizio dell'anno, solo a Roma – ha spiegato Elena Scategni . di Salvaciclisti – Se guardiamo al dato italiano parliamo di oltre 3.000 morti l'anno. Questi sono numeri di una vera e propria guerra o di un attentato terroristico. È Ora di dire basta".