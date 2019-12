È stata rimandata l'apertura del primo ristorante nella capitale della catena americana di burgers and fries Five Guys. L'inaugurazione era prevista per oggi – lunedì 16 dicembre – ma è saltata per ragioni che non sono note come ancora non è stata indicata una nuova data per l'accensione di griglie e friggitrici. Il ristorante si trova in via della Stamperia, a due passi da Fontana di Trevi in pieno centro storico. I titolari hanno fatto sapere che la scelta di rimandare l'inaugurazione è stata presa "per motivi indipendenti dalla nostra volontà". La notizia dell'arrivo di Five Guys nella capitale aveva fatto venire l'acquolina in bocca a chi ha provato la catena di ristoranti all'estero, negli Stati Uniti o nei paesi europei dove è presente, o magari a Milano dove ha aperto i battenti qualche mese fa.

Un po' di delusione per i fan: "Aprite presto"

Gli amanti di hamburger, patatine fritte e milk shake dovranno aspettare ancora qualche giorno, forse qualche settimana, per un pasto da Five Guys a Roma, perché l'apertura è stata posticipata. Ma i fan dei panini e delle fries della catena nata negli Stati Uniti come un locale a conduzione familiare, per poi diventare un colosso della ristorazione, sembrano essere pronti a pazientare. "Ma io mi ero preso un giorno di ferie", ha commentato così Riccardo l'annuncio dell'annullamento dell'inaugurazione. Mentre Simone chiede se la nuova data sarà prima di Natale, ma dall'account ufficiale fanno sapere che questo è ancor impossibile da dire. "A Roma è tutto sempre più complicato. Ma vi aspettiamo fiduciosi", chiosa Alessandro.