Lunedì 16 dicembre la catena americana di hamburger Five Guys inaugura il suo nuovo ristorante a Roma, a due passi da Fontana di Trevi. Il colosso americano di burger and fries è approdato in Italia nel 2018, non a Roma bensì a Milano in corso Vittorio Emanuele. In molti hanno apprezzato i suoi hamburger e in particolare le leggendarie patatine fritte nei loro viaggi agli esteri, e ora potranno gustarli anche nella capitale.

L'inaugurazione di Five Guys a Roma

Lunedì 16 dicembre dopo alcuni mesi di attesa Five Guys ha reso nota la data ufficiale di apertura del locale nella Capitale, in via Della Stamperia. La notizia della nuova apertura infatti circolava già da quest'estate quando sono state aperte le candidature per chi era in cerca di lavoro, e da subito aveva attirato l'attenzione degli appassionati di hamburger, patatine e milk shake che attendevano con trepidazione l'annuncio del giorno di apertura, venendo ora finalmente accontentati.

Five Guys: la storia, perché si chiama così

Il marchio Five Guys è nato nel 1986 per idea della famiglia Murrell di Arlington (Virginia), ma ha iniziato a espandersi a partire dal 2001, trasformandosi in un vero e proprio colosso della ristorazione Jerry e i quattro figli sono gli originali “Five Guys”, i cinque ragazzi che, con il supporto della madre Janie, hanno dato vita alla loro catena familiare. Successivamente è arrivato in famiglia anche il quinto fratello, che si è aggiunto agli altri quattro nella gestione del business. Il marchio si è aperto anche al franchising nel 2003 ed è approdato per la prima volta in Europa nel 2013.