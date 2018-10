in foto: Maria Tanina Momilia

Per gli investigatori Maria Tanina Momilia potrebbe essere stata uccisa. I carabinieri che si stanno occupando del caso infatti stanno indagando per omicidio e in queste ore stanno ascoltando alcune persone, soprattutto parenti e amici della vittima, che potrebbero fornire dettagli decisivi sulla vita della 39enne trovata morta stamattina in un canale di Fiumicino, litorale romano. Per avere la certezza che si sia stata una morte violenta, bisognerà aspettare i risultati dell'autopsia, ma sulla nuca della donna, e questo è certo, è stata trovata una profonda ferita. I medici legali dovranno accertare se questa sia stata causata da una caduta accidentale o da un corpo contundente.

Il corpo di Maria ritrovato stamattina in un canale di Fiumicino

L'indagine è coordinata dalla procura di Civitavecchia, guidata dal procuratore capo Andrea Vardaro. Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato questa mattina intorno alle 10 e 10 in un fosso all'altezza di via Castagnevizza a Fiumicino. Maria Tanina Momilia era scomparsa da casa ieri mattina e i famigliari non avevano più avuto sue notizie. A dare l'allarme alle forze dell'ordine è stato il marito, che su Facebook aveva scritto: "Mia moglie è sparita nel nulla, non si hanno più notizie di lei da questa mattina, vi prego aiutatemi". Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Maria sarebbe uscita di casa intorno alle 10 per incontrarsi verso l'ora di pranzo con alcuni conoscenti, ma non avrebbe fatto più ritorno. Per ora il marito della donna non ha rilasciato alcuna dichiarazione.