in foto: Il sindaco Montino ieri all’aeroporto di Fiumicino

Il Ministero della Salute ha vietato tutti i voli dal Bangladesh per almeno una settimana. Non basta, secondo il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Per il primo cittadino del comune che ospita il principale aeroporto romano e laziale va "impedito l'arrivo di qualsiasi aereo provenga dai paesi in cui il virus ha ripreso a circolare in modo preoccupante". Montino si riferisce, per esempio, all'Australia, al Brasile, agli Usa, all'India: "Penso all’Australia che ha 6,6 milioni di persone in lock down, alla Russia dove si sono registrati 6.368 casi e 198 morti in 24 ore. E poi il Brasile, gli Usa, l’India. E non basta pensare ai voli diretti: va considerato l’arrivo di persone tramite voli che fanno scalo in altri stati. Per questo, va coinvolta tutta l’area Schengen.Negli ultimi giorni si sono riaccesi diversi focolai anche nel nostro Paese. Per il momento la situazione rimane sotto controllo. Ma non possiamo rischiare di compromettere gli sforzi fatti finora per non avere il coraggio di fermare quei voli. È un appello accorato, il mio, fatto pensando al bene della collettività e che mi auguro venga preso in seria considerazione".

Già 21 passeggeri del volo da Dacca positivi a Covid

Così l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, in merito ai tamponi effettuati sui passeggeri del volo proveniente da Dacca e atterrato ieri a Fiumicino (l'ultimo volo arrivato prima dello stop ai voli dal quel Paese deciso dal ministro Speranza): "Non sono ancora terminate le operazioni dei test ma sono già saliti a 21 i passeggeri del volo speciale autorizzato dall’ENAC diretto da Dacca (Bangladesh) atterrato ieri nel pomeriggio all’aeroporto di Fiumicino risultati positivi al tampone. Una vera e propria ‘bomba’ virale che abbiamo disinnescato. A seguito dell’ordinanza regionale tutti i passeggeri del volo infatti sono stati sottoposti al test sierologico, al test molecolare e all’isolamento. E’ la conferma che non ci sono le condizioni di sicurezza da quella provenienza e i voli vanno sospesi. Se non avessimo messo in piedi una imponente macchina dei controlli questi passeggeri molto probabilmente sarebbero stati a loro volta un vettore di trasmissione del virus presso le loro comunità".