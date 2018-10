Paura ieri sera a Fiumicino. Erano circa le 23.00 quando alcuni passanti hanno dato l'allarme vedendo un giovane steso in terra, con sopra un gruppo di coetanei intenti a pestarlo a calci e pugni. Messi in fuga dalle urla dei cittadini spaventati, il branco si è dileguato e i soccorritori del 118 hanno constatato come il 19enne vittima dell'aggressione era stato anche accoltellato. Trasportato all'ospedale Grassi di Ostia, se l'è cavata con una prognosi di soli sette giorni: le ferite inferte con l'arma da taglio fortunatamente erano solo tagli superficiali.

Sul caso indagano le forze dell'ordine. Da quanto si apprende un uomo di 41 anni è stato fermato per l'aggressione: sarebbe stato lui ha utilizzare il coltello contro il giovane inerme disteso in terra. Ancora da chiarire il movente dell'aggressione e da identificare gli altri partecipanti. Il ragazzo è stato dimesso già questa notte ed è stato ascoltato dagli inquirenti.