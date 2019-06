Il Centro commerciale e il cinema Feronia, sono stati evacuati nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 21 giugno. Erano circa le 18.00 quando è scattato l'allarme a causa di un forte odore di gas che dipendenti e clienti hanno cominciato a sentire all'interno della struttura di via Milano, nell'interno del territorio del comune di Fiano Romano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con una squadra, un'autobotte e un Carro Rilevamento Radioattivo Chimico. Il personale specializzato ha cominciato ad effettuare i rilievi con la strumentazione per individuare la perdita di gas, mentre a scopo cautelativo è stato sgomberato il centro commerciale e la multi sala, che erano in quel momento pieni di clienti e spettatori. Il centro commerciale di Feronia è uno dei punti di riferimento per lo shopping e per la vita di Fiano Romano e dei comuni limitrofi.

in foto: I vigili del fuoco in azione sul posto