Rancore, rapper di 29 anni ormai un veterano della scena romana, duetterà con Daniele Silvestri sul palco dell'Artiston per l'edizione 2019 del Festival di Sanremo. Pseudonimo di Tarek Iurcich, mamma egiziana e papà croato, Rancore è cresciuto al Tufello, quartiere di case popolari nel quadrante Nord-Est della capitale. Una lunga strada la sua, spesso lontana dai riflettori e quattro album all'attivo, il primo nel 2006 a soli 17 anni e un'evoluzione che l'ha portato dal più classico rap hardcore "alla romana" secondo la lezione di Colle Der Fomento e Cor Veleno, a uno stile personalissimo e a una qualità di scrittura difficile da trovare nel panorama rap e trap. Uno stile letteralmente esploso con l'ultimo album "Musica per bambini" (2018) e un tour che l'ha consacrato a un meritato successo.

Una scrittura e una voce graffiante quella di Rancore, temi e rime lontane anni luce dallo stile autoreferenziale tutto soldi, successo, Rolex e macchinoni di molti giovani (e giovanissimi) artisti da classifica. E per capire l'artista che vedrete duettare con Daniele Silvestri conviene andare alle origini, a un brano intitolato "Tufello". Un racconto di amore e odio scritto da un ragazzo adolescente per la sua borgata, seguendo gli stilemi del più classico registro street, ma dove già si vede quella capacità di giocare con le rime e di non dire mai (o quasi mai) la cosa più scontata. In "Tufello" non c'è nessun orgoglio di strada, nessuna ostentazione di qualche codice d'onore , ma la descrizione nuda di personaggi, situazioni, sentimenti di una periferia romana. Già in queste rime c'è tutta la voglia di volare di Tarek, senza mai scordarsi da dove si viene.

Giro cor coltello quando giro per Tufello

Giro cor coltello quando passo di qui

Giro cor coltello quando giro per Tufello

Giro cor coltello quando passo di qui

Quando passo di qui…

So' nato ar Tufello

è lì che vivo, conosco ogni curva, ogni strada, ogni bivio

Se vuoi te lo descrivo, per me non è un bel posto

Ma questo è il suo costo e non voglio esserne privo

La testa di domande mi riempivo mentre poi

Ho aperto gli occhi e la realtà m'ha detto che

Ero già un b-boy e poi per scriver testi come vuoi

Devi capire, la strada del passato, del presente e l'avvenire

A venire avanti sono sempre i più forti

Quelli che ti ricordi anche quando son morti

E quelli che fanno i torti perché sono i più alti

Mente quelli più bassi son ritenuti scarti

E se ti pieghi, col cazzo che poi t'alzi in piedi

Se una volta che stai sotto stanno sotto anche i tuoi eredi

Non ci credi allora, prova a metterti nei miei panni

Quando da una vita intera gioco a scacchi come Gianni

Sarà sto fumo, saranno queste micce

Sarà che c'è qualcosa che nell'aria non convince

Sarà la campagna che diventa sempre meno

Sarà che in futuro in piazza ci passerà un treno

Sarà che per molti il Tufello resta un buco

Sarà che di giorno è spento che di notte è cupo

Sarà quest' amore non corrisposto verso ‘sto posto

Fondato sopra un tufo

Di notte si rischia ma c'è chi se ne infischia

Attraverso la mia via poi di fronte c'ho la bisca

Ch'è nascosta sotto terra da sguardi indiscreti

Quand'ero piccolo sbirciavo da posti segreti

Io c'ero quando il ragazzino in moto è morto sotto al bus

Quando in quella via di Val Melaina è scoppiato il gas

Cresciuto a Via Capraia, medio-look come Nas

Prima sano mentre adesso tinto come Brass

Stampato come un fax il mio destino, guardo alle prossime

Situazioni che mi appaiono più ostiche

è sempre mal visto ogni ospite, ma quanti amici

Di quartiere, cazzo, hanno le madri tossiche sicchè

Quando cammini per le strade senti queste cose:

"donna trovata dentro a un cassonetto morta di overdose

Uomo accoltellato dentro a un prato nella notte

Le ragazzine a 13 anni sono già mignotte"

Chi se ne fotte, vedo ragazzini all'angoletto

Che vendon le bustine ai vecchi con il cocco dentro

Sì, gli stessi vecchi alcolizzati della piazza

La gente matta che è una vita che sta a testa bassa

Se senti spari e perché la gente qui si ammazza

Dirti che questo è un ghetto sarebbe una farsa

Questo non è un ghetto, cazzo qui stiamo in Italia

E niente gangster, nessuno sulla testa c'ha la taglia

La situazione è brutta, comunque non c'è dubbio

Io sento un urlo ogni volta che qui cala il buio E altro che 11/09, qui siamo allo 00139

Sarà sto fumo, saranno queste micce

Sarà che c'è qualcosa che nell'aria non convince

Sarà la campagna che diventa sempre meno

Sarà che in futuro in piazza ci passerà un treno

Sarà che per molti il Tufello resta un buco

Sarà che di giorno è spento che di notte è cupo

Sarà quest' amore non corrisposto verso ‘sto posto

Fondato sopra un tufo

Pischelli in comitiva chiedono "chi cazzo siete?"

Sguardi assatanati al collo stemma di Mercedes

In mano qualche Ceres urlan "che me stai a imbruttì?"

Cominciano le risse facili alla Bud and Terence

E ti parla uno che, nella sua posizione

Ha subito un'aggressione da ben 5 persone

5 contro 1 come la masturbazione

Ma non chiedermi perchè io cado in depressione

Calci in faccia, sulla schiena

Poi per terra sangue al naso

Ho capito che le cose non succedono per caso

Nel posto in cui so' nato ho cominciato a capire

La strada del passato,del presente e l'avvennire

Ho visto la gente che cade, spacciatori, tossici

O gladiatori con le spade

Polvere pallida d'angelo di fata, lo so

Se la vende il mio vicino di casa…

Sarà sto fumo, saranno queste micce

Sarà che c'è qualcosa che nell'aria non convince

Sarà la campagna che diventa sempre meno

Sarà che in futuro in piazza ci passerà un treno

Sarà che per molti il Tufello resta un buco

Sarà che di giorno è spento che di notte è cupo

Sarà quest' amore non corrisposto verso ‘sto posto

Fondato sopra un tufo